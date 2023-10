Sostenibilità: i dati dell'Osservatorio Non Food 2023 di GS1 Italy

(Teleborsa) - "Per gli italiani,se realizzae facilmente smaltibili (59%), se utilizza(45,9%) e se garantisceai propri lavoratori (37,9%). Altre caratteristiche indicate dai consumatori riguardano lottimizzazione e l’efficientamento dell’uso delle risorse ambientali durante la produzione (37,3%), la produzione a(34,0%), l’uso di(32,2%), l’ottimizzazione e/o la compensazione delle(30,8%), lain tutte le fasi di produzione e lavorazione (19,0%)". Sono questi alcuni dei dati emersi dall'Dalle risposte ottenute nell’indagine sulrealizzata da Metrica Ricerche su un campione di 1.001 consumatori a maggio 2023, emerge anche che "passando dalla teoria alla pratica, il range delle valutazioni cambia". Quando si tratta di scegliere qualeacquistare, gli italiani considerano soprattutto: ildurante il ciclo di produzione e distribuzione (39,3%), le(38,4%) e la possibilità didel prodotto o dei suoi componenti (37,5%)."Indagando poi il, in tutti i comparti analizzati circasi dichiarano, ritenendo accettabile un incremento di prezzo del 5%-10% su quello standard, con picchi del 20% per il bricolage (18,8% degli intervistati) e per l’elettronica di consumo (18,2% degli intervistati). Al contrario, i prezzi più alti dei prodotti sostenibili diventano una barriera all’acquisto maggiore per casalinghi e tessile casa (il 39,9% dei rispondenti non è disposto a spendere di più), edutainment (39,7%), abbigliamento e calzature (37,2%)", si legge nel report che prosegue con un riferimento anche ai. "Gli italiani che frequentano i punti vendita fisici sono mediamente soddisfatti dello spazio e dell’attenzione che i retailer dedicano ai temi della sostenibilità, ma con spazi di miglioramento".Tra iin un negozio, in termini di sostenibilità, emergono: l’utilizzo die gli imballi (36,6%), l’assortimento diambientale (33,7%), la vendita di(28,4%) e ilda sostituire (26,5%).Nei maggiori comparti merceologici analizzati dall’Osservatorio Non Food di GS1 Italy emerge, infine, l’esigenza degli italiani di ricevere più informazioni sulladei prodotti. Il 24% cerca in etichetta informazioni sulla sostenibilità ma non le trova, il 23% le ritiene poco chiare o comprensibili, e quello digitale tramiteo link al sito del produttore risulta essere il