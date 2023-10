CME Group, trimestrale positiva grazie a domanda prodotti di copertura

CME Group

(Teleborsa) -, il principale marketplace mondiale di derivati, ha registrato undi 1,33 miliardi di dollari (vs 1,23 miliardi nello stesso periodo del 2022) e un utile operativo di 820 milioni di dollari (vs 739 milioni) per ildel 2023. L'è stato di 750 milioni di dollari (vs 680 milioni) e l'utile per azione ordinaria è stato di 2,06 dollari (vs 1,87 dollari)., l'utile netto è stato di 818 milioni di dollari e l'utile per azione ordinaria è stato di 2,25 dollari."CME Group ha registrato il nono trimestre consecutivo di crescita a due cifre dell'utile per azione rettificato e un aumento del 9% dei ricavi mentre gli operatori di mercato hanno continuato a rivolgersi ai nostri mercati perin un contesto di crescente incertezza geopolitica", ha affermato il"Questo è stato un trimestre particolarmente forte, con un volume dei tassi di interesse in aumento del 6%, guidato da un aumento del 18% deie dai record dei nostri- ha aggiunto - Abbiamo anche generato una crescita significativa nei settori agricolo ed energetico e nelle opzioni".