Microtest conclude con successo l'OPA su RoodMicrotec

RoodMicrotec

(Teleborsa) -, gruppo italiano attivo nella realizzazione di sistemi di test e nel testing di microchip e wafer di silicio, ha comunicato che l'adesione all'lanciata a giugno su, quotata alla Borsa di Amsterdam, hae quindi è ben oltre la soglia di successo dell'80%. Il prezzo per l'acquisto è pari a 0,35 euro per azione, per un controvalore di 28,9 milioni di euro, si legge in una nota.Si tratta della, dopo la recente acquisizione dell'italiana Gedec, e dell'olandese Test Inspire, e la prima di un'azienda quotata.Microtest ha chiuso il 2022 con undi 32 milioni di euro (+50% rispetto all'esercizio precedente) e unmargin di oltre il 38%, e per il 2023 è previsto il raggiungimento dei 38 milioni di fatturato. RoodMicrotec nel 2022 ha registrato un fatturato di 16,5 milioni di euro (+14% rispetto al 2021) e un EBITDA di 3,9 milioni.Con questa operazione, il Gruppo italiano fondato e guidato dagli imprenditori Giuseppe Amelio e Moreno Lupi, il cui socio di maggioranza è dal 2022 il, si afferma come uno dei principali player del segmento del testing di microchip e wafer di silicio in Europa rafforzando la propria presenza in mercati chiave come quello tedesco e, in generale, in Nord Europa.Le azioni rimanenti possono essere portate in adesione durante il periodo post-adesione, dal 30 ottobre al 10 novembre 2023. Se Microtest avrà acquisito il 95% o più delle azioni, procederà con ilda Euronext Amsterdam il prima possibile. Altrimenti, attuerà una fusione per revocare le azioni.