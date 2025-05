Fos, avverata condizione golden power. OPA più vicina

Fos

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nella progettazione e nello sviluppo di servizi e prodotti digitali per grandi gruppi industriali e per la pubblica amministrazione, ha reso noto che la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha trasmesso la delibera con la quale è stata accolta la proposta del Ministero delle Imprese e del Made in Italy diin relazione all'acquisizione da parte della francese Audensiel di complessive 3.776.256 azioni ordinarie di Fos, rappresentative del 55,21% del capitale sociale (attualmente detenute da BP Holding e BB Holding).Si è pertantoal perfezionamento dell'operazione che era prevista dai contratti di compravendita. Il perfezionamento è previsto per il 22 maggio 2025.In conseguenza del perfezionamento dell'operazione, Audensiel sarà tenuta a promuovere un'offerta pubblica di acquisto (OPA) obbligatoria su tutte le azioni di Fos per un corrispettivo pari a 3,52 euro per azione. L'