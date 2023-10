Pfizer, perdita trimestrale a causa della svalutazione di Paxlovid

Pfizer

(Teleborsa) -, colosso statunitense della farmaceutica, ha registratodelpari a 13,2 miliardi di dollari, in calo del 42% rispetto allo stesso trimestre dell'anno precedente, riflettendo un calo operativo del 41% principalmente a causa di una diminuzione dei ricavi di Paxlovid e Comirnaty a livello globale, nonché un impatto sui cambi. Escludendo i contributi di Comirnaty e Paxlovid, i ricavi sono cresciuti del 10% a livello operativo.Pfizer ha segnalato undi 5,6 miliardi di dollari per(4,7 miliardi di dollari per Paxlovid e 0,9 miliardi di dollari per Comirnaty). La società ha chiuso il trimestre con unadi 42 centesimi per azione, contro un profitto di 1,51 dollari per azione nello stesso trimestre di un anno fa.La società ha confermato l'intervallo disui ricavi per il 2023 compreso tra 58 e 61 miliardi di dollari e le previsioni per l'EPS rettificato comprese tra 1,45 e 1,65 dollari, fornite il 13 ottobre 2023.Escludendo i prodotti COVID-19, Pfizer prevede una crescita dei ricavi operativi compresa tra il 6% e l'8% nel 2023. Le previsioni sui ricavi per isono le seguenti: ricavi di Comirnaty pari a circa 11,5 miliardi di dollari, in calo del 70% rispetto ai risultati del 2022; ricavi di Paxlovid a circa 1 miliardo di dollari, in calo del 95% rispetto ai risultati del 2022.