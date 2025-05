Vodafone, nell'ultimo esercizio ricavi in crescita (+2%) ed Ebitda stabile

Vodafone

(Teleborsa) - Nell'esercizio 2024-2025 il gruppoha registrato ricavi per 37,44 miliardi di euro (+2%), con unsostanzialmente stabile (-0,8%) a 10,9 miliardi di euro. Negativo ilpera causa della svalutazione delle attività inper 4,5 miliardi complessivi (nell'esercizio precedente l'utile era stato pari a 1,5 miliardi di euro). Il free cash flow è stato di 2,5 miliardi di euro.L'azienda ha definito i: era stato infatti indicato un ebitda pari a 11 miliardi di euro e un free cash flow sopra i 2,4 miliardi.Per quanto riguarda invece l', Vodafone ha evidenziato che "le notevoli incertezze" rilevate sia a livello commerciale che in tema di tassi di cambio "potrebbero avere un impatto sui risultati finanziari". Il gruppo di telecomunicazioni ha stimato un ebitda rettificato after lease compreso tra 11 e 11,3 miliardi con un free cash flow rettificato compreso tra 2,6 e 2,8 miliardi. In ragione del riassetto in corso delle attività in Germania, Vodafone ha inoltre aggiunto che l'ebitda rettificato after lease delleè stimato tra 7,2 e 7,4 miliardi.