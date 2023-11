Moderna, perdita di 3,6 miliardi di dollari nel 3° trim per crollo vaccino Covid

Moderna

(Teleborsa) -, società di biotecnologie specializzata in terapie e vaccini a RNA messaggero (mRNA), ha registratoper ilpari a 1,8 miliardi di dollari, rispetto ai 3,4 miliardi di dollari dello stesso periodo del 2022, principalmente a causa di una diminuzione delle vendite del vaccino COVID-19. Laè stata di 3,6 miliardi di dollari, rispetto all'utile netto di 1 miliardo di dollari per il terzo trimestre del 2022, principalmente guidato da oneri per lo più non monetari di 3,1 miliardi di dollari relativi al resizing e agli sgravi fiscali. Laè stata di 9,53 dollari (vs utile per azione di 2,53 dollari un anno fa)."Durante questo trimestre, abbiamo dimostrato la nostra capacità di aumentare la quota nel mercato statunitense e ora prevediamo che il tasso di vaccinazione di quest'anno sarà simile a quello dello scorso autunno - ha affermato il CEO Stéphane Bancel - Nel terzo trimestre, abbiamoper il 2024 e oltre. Ci stiamo preparando a lanciare più prodotti fino al 2025, incluso il nostro vaccino RSV".La società prevede ora almeno 6 miliardi di dollari di vendite di vaccini anti-COVID, rispetto alle previsioni precedenti che andavano dai 6 agli 8 miliardi di dollari. Inoltre, prevede vendite per circa 4 miliardi di dollari nel, principalmente nella seconda metà dell'anno, principalmente grazie alle vendite globali del vaccino COVID-19 e al lancio del suo vaccino RSV.Nel, la società prevede di tornare alla crescita organica delle vendite. L'azienda prevede di raggiungere ilattraverso il lancio di prodotti e investimenti disciplinati.