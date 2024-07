GSK acquista tutti i diritti sui vaccini anti-COVID e antinfluenzali da CureVac

GSK

CureVac

(Teleborsa) - La società farmaceutica britannicae la biotech tedescahanno annunciato di aver, consentendo a ciascuna società di dare priorità agli investimenti e concentrare le rispettive attività di sviluppo di mRNA. Dal 2020, GSK e CureVac lavorano insieme per sviluppare vaccini a mRNA per le malattie infettive. Attraverso questa collaborazione, hanno attualmente candidati vaccini per l'influenza stagionale e COVID-19 in fase II e per l'influenza aviaria in fase I di sviluppo clinico. Tutti i candidati si basano sul backbone mRNA di seconda generazione proprietario di CureVac.In particolare, GSKa livello globale i candidati vaccini mRNA per l'influenza e il COVID-19, comprese le combinazioni.CureVacper traguardi di sviluppo, regolamentazione e vendite, nonché royalties scaglionate; vengono sostituite tutte le precedenti considerazioni economiche derivanti dal precedente accordo di collaborazione."Siamo entusiasti dei nostri programmi contro l'influenza/COVID-19 e dell'opportunità di sviluppare i migliori vaccini mRNA per cambiare lo standard di cura - ha commentato- Con questo nuovo accordo, applicheremo le strategie di GSK capacità, partnership e proprietà intellettuale alla tecnologia di CureVac, per fornire rapidamente questi promettenti vaccini".