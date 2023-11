Antitrust UK ottiene impegni da Amazon e Meta su piattaforme di vendita

Amazon

Meta

(Teleborsa) - La(CMA) del Regno Unito, ovvero l'antitrust britannico, ha) a seguito di indagini separate. Ciò contribuirà a proteggere la concorrenza leale su ciascuna delle loro, Amazon Marketplace e Facebook Marketplace, si legge in una nota."Accogliamo con favore la risoluzione costruttiva delle nostre preoccupazioni in modo dae ci aspettiamo di vedere più soluzioni di questo tipo una volta entrata in vigore la Digital Markets, Competition and Consumers Bill", ha commentatodella CMAGli impegni garantiti alla CMA da parte di Amazon contribuiranno a garantire che ie che i clienti del Regno Unito abbiano accesso alle migliori offerte. Inoltre, ad Amazon verrà impedito di utilizzare i dati del Marketplace ottenuti da venditori terzi per ottenere un vantaggio competitivo sleale e consentirà ai venditori di negoziare le proprie tariffe di consegna direttamente con fornitori indipendenti di servizi di consegna Prime.Meta ha firmato impegni che impediranno all'azienda di sfruttare i dati dei suoi clienti pubblicitari, il che significa che le aziende e, in ultima analisi, i consumatori saranno protetti. Senza queste misure in atto, Meta. In futuro, i concorrenti di Facebook Marketplace che fanno pubblicità sulle piattaforme Meta potranno "rinunciare" all'utilizzo dei propri dati per migliorare Facebook Marketplace.Oltre a, Meta si è anche impegnata a limitare il modo in cui utilizza i dati pubblicitari durante lo sviluppo dei suoi prodotti. Di conseguenza, Meta non può sfruttare i dati dei clienti inserzionisti per ottenere un vantaggio sleale quando compete con prodotti o servizi venduti da tali clienti inserzionisti.