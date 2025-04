Wall Street appesantita da settore tech in attesa di risultati Magnifiche Sette

Microsoft

Marvell Technology

(Teleborsa) -, mentre gli investitori si preparano allaSul primo fronte, quattro delle cosiddette "" -- pubblicheranno i risultati questa settimana, insieme a 180 aziende dell'indice S&P 500. Tra i più importanti dati macro attesi, ci sono:del primo trimestre degli Stati Uniti (mercoledì) e rapporto sull'di aprile negli Stati Uniti (venerdì).Questa settimana segna idel presidente degli Stati Uniti, che sta utilizzando un numero record di ordini esecutivi (ben 137).Tra i, focus su, che ha registrato un calo inaspettato delle vendite a parità di punti vendita negli Stati Uniti nel primo trimestre; su, conche ha accettato di rilevare alcuni asset e siti di, spianando la strada all'acquisizione di Spirit da parte di Boeing.Guardando ai, ilsi attesta a 40.058 punti (-0,13%), mentre, al contrario, cede alle vendite l', che retrocede a 5.492 punti (-0,60%). Variazioni negative per il(-0,96%); come pure, in ribasso l'(-0,81%).Nel S&P 500, le peggiori performance sono quelle dei(-1,38%),(-1,08%) e(-0,73%).del Dow Jones,(+2,60%),(+1,60%),(+0,85%) e(+0,80%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,37%. Piccola perdita per, che scambia con un -0,97%. Tentenna, che cede lo 0,90%. Sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,74%.(+4,06%),(+3,01%),(+2,82%) e(+2,28%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -3,24%. Preda dei venditori, con un decremento del 2,76%. Si concentrano le vendite su, che soffre un calo del 2,73%. Vendite su, che registra un ribasso del 2,02%.