Emma Villas lancia portale "Chiara Travels" per località estere

Emma Villas

(Teleborsa) -, azienda leader in Italia nel settore del vacation rental (affitti brevi di ville e tenute di pregio) lancia oggi sul mercato “Chiara Travels”, il nuovo portale gestito dalla Società dedicato esclusivamente a ville e dimore di pregio in destinazioni estere.“Chiara Travels” (Chiara viaggia) nasce dalla visione del fondatore e Amministratore Delegato Giammarco Bisogno e dalla passione per i viaggi della figlia Chiara, da cui il nome del brand, con l’obiettivo di “esportare” all’estero il modello Emma Villas e ampliare con nuove destinazioni il portfolio dell’azienda, conservando e replicando i valori che hanno contribuito a consolidare la leadership di Emma Villas fino ad oggi in Italia, con più di 550 immobili in esclusiva e più di 50.000 clienti da tutto il mondo ogni anno.La società stima che nel 2023 i ricavi del comparto turismo raggiungeranno i 2,5 trilioni di euro e che l’Europa sarà la destinazione preferita. Ad oggi, le mete turistiche più visitate sono la Francia, con 79,4 milioni di arrivi, la Spagna con 71,6 milioni, e l’Italia con circa 50 milioni.è quello di proporre le nuove destinazioni estere ai clienti già presenti nel database Emma Villas, nonché a nuovi clienti attraverso attività mirate di marketing, relazioni con agenzie di viaggio e operatori specializzati nel “segmento ville” a livello internazionale. I dati dell’Osservatorio Emma Villas, d'altronde, parlano chiaro: gli italiani alternano vacanze nel nostro Paese con l’estero e un italiano su due, nell’estate appena conclusa, ha sognato vacanze fuori dai confini nazionali e le mete più desiderate sono in Europa, con Grecia (50%), Francia (44%), Portogallo (33,6%), Croazia (25%) e Spagna (23,4%) ai primi posti.