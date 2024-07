CleanBnB, gross booking sale a 21,4 milioni di euro nel primo semestre

CleanBnB

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel campo del property management per il mercato degli affitti a breve e medio termine, ha registrato nelun'ulteriore crescita (per circa 400 unità) del proprio, che ha raggiunto le 2.817 unità, distribuite in oltre 80 località italiane e gestite in esclusiva, in massima parte con la formula del "pacchetto FULL" di gestione completa.da CleanBnB nel corso del primo semestre 2024 sono stati quindi pari complessivamente a 55.329 (+35% rispetto ai 41.025 del primo semestre 2023). Questo risultato operativo si è riflesso anche nel volume di, ovvero gli incassi dagli ospiti per i soggiorni gestiti, che hanno superato quota 21,4 milioni di euro, con una crescita del 27% rispetto a 16,8 milioni di euro incassati nel primo semestre del 2023."I risultati dei primi sei mesi del 2024 confermano,per CleanBnB - commenta il- Con oltre 2.800 unità gestite direttamente e in esclusiva distribuite su oltre 80 località in tutta Italia, CleanBnB si conferma primo operatore italiano del property management destinato agli affitti brevi. Il modello di business di CleanBnB, caratterizzato da crescita organica, sostenibile e diversificata sul territorio, si sta dimostrando anche quest'anno la soluzione migliore per affrontare le sfide di un mercato sempre più competitivo".