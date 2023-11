Banco BPM, S&P assegna rating BBB- con outlook positivo

Banco BPM

(Teleborsa) - S&P Global Ratings ha assegnato ail"La suadel Nord Italia e il suosupporteranno il merito di credito attraverso il ciclo economico" - scrive l'agenzia di rating in un report - anche alla luce del fatto che la banca nel corso degli ultimi anni "ha significativamente rafforzato la sua capitalizzazione" e "ripulito con successo il suo bilancio" dai crediti deteriorati.L'outlook positivo - aggiunge - "riflette lase la banca realizzerà il piano di emissioni, aumentando il buffer di subordinati disponibili per un bail in e farà chiarezza sul fatto che il buffer addizionale per l'assorbimento delle perdite rimarrà in modo sostenibile sopra i 350 punti base".