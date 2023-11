Civitanavi Systems conferma guidance 2023 dopo 9 mesi in crescita

Civitanavi Systems

(Teleborsa) -, gruppo quotato su Euronext Milan e attivo nel campo dei sistemi di navigazione e stabilizzazione inerziali, ha chiuso iconpari a 32,6 milioni di euro (+64% rispetto a 19,8 milioni di euro registrati nei primi nove mesi del 2022) epari a 32,1 milioni di euro al 30 settembre 2023 e 34,5 milioni di euro alla data odierna.che ci permette di presentare al mercato risultati eccezionali anche in questo terzo trimestre con ricavi operativi, a fine settembre, in crescita del 64% - commenta l'- Questa performance straordinaria è dovuta in particolare all'ulteriore sviluppo della divisione Aerospazio e Difesa, oggetto di importanti accordi commerciali con primarie aziende internazionali che stanno portando un significativo contributo"."Ci avviamo alla fine dell'anno con l'andamento atteso e gli attuali risultati ci consentono diattraverso la guidance, e a fine 2023 di raggiungere ricavi totali nel range 42-46 milioni di euro", ha aggiunto.L'è atteso essere circa del 29%, in linea con quanto comunicato al mercato durante l'approvazione del Budget 2023.