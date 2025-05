Cboe migliora guidance dopo primo trimestre record grazie alla volatilità

Cboe Global Markets

(Teleborsa) -, società statunitense proprietaria del Chicago Board Options Exchange, ha chiuso ilcon un EPS record per il trimestre a 2,37 dollari (in crescita del 21%), unrecord per il trimestre a 2,50 dollari (in crescita del 16%) erecord per il trimestre a 565,2 milioni di dollari (in crescita del 13%).Ilha parlato di "Derivati, Mercati Cash e Spot e Data Vantage". "Il secondo trimestre è partito con un buon esito e non vediamo l'ora di continuare a realizzare la nostra visione strategica offrendo ai clienti un kit di prodotti diversificato per qualsiasi contesto di mercato", ha aggiunto.Cboe hadi crescita organica del fatturato netto totale per il 2025 a "mid to high single digits" da "mid single digits"; ha riconfermato l'obiettivo di crescita organica del fatturato netto di Cboe Data Vantage e riconfermato la guidance per le spese operative rettificate per il 2025 tra 837 e 852 milioni di dollari.