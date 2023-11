Gefran, Mediobanca taglia target price e conferma Outperform

Mediobanca

Gefran

(Teleborsa) -ha abbassato aper azione (da 13,00 euro) ilsu, società quotata su Euronext Star Milan e attiva nella produzione di sensori, componenti elettronici, azionamenti e sistemi di controllo per l'automazione delle macchine industriali, confermando ilsul titolo a "". Gli analisti hanno rivisto la loro raccomandazione dopo la pubblicazione dei risultati del terzo trimestre 2023 , giudicati "leggermente al di sotto delle aspettative", evidenziando un calo più marcato dei ricavi con margini inferiori, mentre il FCF è stato in linea con le stime.Il broker ha rivisto le previsioni per prevedere uno slancio di crescita più debole del previsto nel breve termine e una ripresa più lenta nel FY24, portando a un. Inoltre, prevede che le vendite diminuiranno del 2% su base annua nel FY23 con il margine EBITDA in contrazione al 17,4% (rispetto al 18,3% nel FY22). Guardando al futuro, ipotizza una graduale ripresa del business nel FY24 (ricavi +1,9% YoY), poiché tiene conto della velocità di uscita più lenta dal 2023, prima di accelerare fino a raggiungere un mid-single digit nel 2025.L'attenzione all'efficienza dovrebbe supportare la resilienza del trend di redditività nel periodo, mentre viene previsto un(il focus è su target di medie dimensioni attivi nel business Sensor in Italia e nell'area DACH).