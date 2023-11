TXT e-solutions, nei primi 9 mesi l'utile netto sale a 9,8 milioni

TXT e-solutions

(Teleborsa) -chiude i primi nove mesi con undi 9,8 milioni di euro, in aumento rispetto ai 5,3 milioni nei primi nove mesi 2022.sono stati di 159,4 milioni in crescita del 72,5% rispetto ai 92,4 milioni dei primi nove mesi 2022.Il, al netto dei costi diretti, è cresciuto da 35,9 milioni a 56,7 milioni, con un aumento del 58,1%.L’ EBITDA è stato di 21,4 milioni, in crescita del 58,2% rispetto ai primi nove mesi 2022 (13,5 milioni), dopo aver incrementato i costi commerciali e di management pari a 15,5 milioni nei primi nove mesi 2023 (+75,5% rispetto ai primi nove mesi 2022) principalmente per effetto del consolidamento delle nuove acquisite e per i crescenti investimenti in marketing, eventi, risorse commerciali e manageriali a sostegno della crescita accelerata, e dopo importanti investimenti in ricerca e sviluppo per 6,7 milioni legati principalmente all’evoluzione del portafoglio Smart Solutions interamente spesati nel periodo (+16,4% rispetto ai primi nove mesi 2022).L’(EBIT) è pari a 14 milioni, in crescita del 53,1% rispetto ai primi nove mesi del 2022 (€ 9,2 milioni) dopo ammortamenti di immobilizzazioni immateriali (2,7 milioni, di cui 1,9 milioni relativi a Purchase Price Allocation) e materiali (4,3 milioni) e svalutazioni ( 0,5 milioni).L’Netto Adjusted consolidato al 30 settembre 2023 è pari a 29,2 milioni, in aumento di 9,2 milioni rispetto ai 20 milioni al 31 dicembre 2022,