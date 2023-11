Buzzi

Citigroup

Buzzi

(Teleborsa) - Sedutaa Piazza Affari per, società quotata su Euronext Milan e attiva nella produzione di cemento, nonostanteabbiaper azione dai precedenti 30 euro.Sostanzialmente piatto il titolorispetto ai valori della vigilia, e. Operativamente le attese propendono per la continuazione del rialzo verso la resistenza stimata in area 26,56 e successiva a quota 26,84. Supporto a 26,28.