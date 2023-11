MPS in rally con upgrade Deutsche Bank e giudizio Fitch

Banca Monte dei Paschi di Siena

(Teleborsa) -per, che risulta di gran lunga il miglior titolo del FTSE MIB. A spingere gli acquisti è il fatto che venerdì abbia migliorato il rating di 2 notch (portando il LongTerm Issuer Default Rating (IDR”) a "" da "B+") e l'upgrade da parte di(che ha alzato il target price a 4,1 euro da 3 euro, migliorando la raccomanazione a "" da "Hold").Spicca il volo, che, con un. Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista in area 2,948 e successiva a quota 3,128. Supporto a 2,768.