Julius Baer, vendita Kairos per concentrarsi sul core business

Julius Baer

(Teleborsa) -, importante società svizzera attiva nel wealth management, ha affermato che laè coerente con "ladi Julius Baer sul proprioe le consente di concentrarsi e sviluppare ulteriormente la propria attività con clienti italiani serviti dalla Svizzera e da altre località".Kairos detienee opera come una delle principali "investment house" italiane, concentrandosi su soluzioni di investimento innovative e gestite attivamente. A fine giugno 2023 gli assets under management di Julius Baer ammontavano a 441 miliardi di franchi.Julius Baer prevede che la transazionesugli utili o sui coefficienti patrimoniali.Julius Baer ha acquisito Kairos dai suoi precedenti partner azionari nell'ambito di un'che ha avuto inizio con l'acquisto di una quota di minoranza del 19,9% nel 2013 e ne ha acquisito la piena proprietà nel 2018. Nel 2020, Julius Baer ha venduto il 30% di Kairos ai dirigenti chiave di Kairos, a cui sono seguite ulteriori partecipazioni nel 2021 (fino al 35%).Come ha comunicato Anima, Julius Baer e il management di Kairos hanno concordato di vendere Kairos ad Anima per circa