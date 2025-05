SG Company acquisisce il 25% di Core

SG Company

(Teleborsa) -, società attiva nel settore Entertainment&Communication e quotata su Euronext Growth Milan, ha acquisito il 25% della società Core.è una società con sedi a Roma e a Milano, attiva dal 2019 nel campo delle corporate relations, specializzata in relazioni pubbliche e istituzionali, che supporta le aziende nel costruire e consolidare relazioni strategiche con media, opinion leader, istituzioni e stakeholder, rafforzare la reputazione e posizionarsi efficientemente in contesti complessi tramite attività di advocacy & stakeholder engagement, corporate content e format. Nel 2023 l'azienda ha registrato circa 1,3 milioni di euro fatturato, 57 mila di EBITDA ed 17 mila di utili.SG Company ha acquistato la quota di partecipazione di Core dall’attuale socio unico,, a sua volta detenuta al 100% da, Presidente del Consiglio di Amministrazione di Core Srl, ed il controvalore stabilito per l’acquisto delle quote è pari a. Core, inoltre, potrà usare l’ufficio in piazza Oberdan sia per la gestione ordinaria ma soprattutto per gli incontri ed i dibattiti di propria produzione."Core e Pierangelo Fabiano offrono a SG Company la possibilità di implementare ulteriormente il sistema aziendale e creare network. Le loro specializzazioni non trovano simili all’interno del nostro Gruppo e quindi era giusto cercare di avere un socio oltre che partner fidelizzato con il quale condividere relazioni ed opportunità. Sono certo che saranno innumerevoli le occasioni per fare insieme business, creare e gestire format istituzionali e quindi creare valore oltre che differenziazione di posizionamento", ha commentato, CEO & Chairman di SG Company.