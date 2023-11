Anief: assunzioni docenti precari da Gps, decisivo il voto in Commissione al Senato

(Teleborsa) - Sembra farsi strada uno degli emendamenti più importanti al cosiddetto: si tratta della richiesta dida assumere finalmente da prima e seconda fascia GPS, le Graduatorie provinciali per le supplenze. La richiesta, suggerito daassieme ad altre, risulta tra quelle segnalate dalla maggioranza, a Palazzo Madama, durante l'esame del collegato al disegno di legge di bilancio, che con l’Atto n. 912 sta esaminando il DL 18 ottobre 2023, n. 145."Anche in questa occasione – commenta– l’operato del nostro giovane sindacato rappresentativo è in prima linea anche all’interno del dibattito parlamentare. Aspettiamo, a questo punto, il voto in Commissione al Senato. Oltre alle assunzioni direttamente da Gps, sono diverse le richieste emendative di Anief: il recupero degli arretrati indennità di vacanza contrattuale, la mobilità senza vincoli e sul 100% dei posti, il passaggio in organico di diritto dei posti in deroga su sostegno, l’opzione su ricostruzione di carriera per intero o servizio effettivamente prestato, la conferma dei ruoli dei docenti licenziati assunti da concorsi con riserva, l’accesso diretto dei triennalisti al TFA sostegno, le deroghe sul dimensionamento del Comuni con meno di 3 mila abitanti".