Anief e l'impegno verso i lavoratori: recuperati 1,62 milioni a giugno e 8 milioni da gennaio per docenti e ATA

(Teleborsa) - Cresce ancora il contenzioso nella scuola per i ricorsi prodotti dal personale, soprattutto precario, al fine di chiedere giustizia ai giudici del lavoro a seguito della lesione dei loro diritti di lavoratori: solo nel mese di, l’azione dei legali del sindacatoha prodotto più direcuperati in ogni giorno lavorativo. Il recupero dell’importante cifra di giugno, l’ennesimo record, ha portato la somma complessiva didagli insegnanti e dal personale Ata nell’anno 2024 ad oltre 8 milioni di euro. Le sentenze vincenti, sempre da gennaio, sono diventate addirittura 3.296."Questi numeri ci riempiono di soddisfazione - commenta– perché significa che i ricorsi prodotti dall’Anief producono. Le sentenze vinte vanno dalle ferie non utilizzate e mai pagate alle voci 'Rpd e Cia' non presenti negli stipendi di insegnanti e personale Ata che hanno stipulato contratti di tipo breve e saltuario: dalla Carta del docente, da assegnare anche ai precari alle ricostruzioni di carriera penalizzanti per i periodi pre-ruolo e diversi altri. È la dimostrazione che i ricorsi specifici ritagliati in base alle singole esigenze del lavoratore risultano sempre più in alto numero vincenti: per questo motivo il contenzioso tra il dipendente scolastico e lo Stato per cui lavora, è destinato sempre più a crescere. Come pure i rimborsi e i risarcimenti che i giudici ordinano all’amministrazione scolastica di destinare ai. Chi pensa che il sindacato Anief non faccia il bene dei lavoratori - conclude il leader dell’Anief – cosa ha da dire adesso?".