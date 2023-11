Eli Lilly estende OPA su Point Biopharma dopo bassa adesione

Eli Lilly

POINT Biopharma

(Teleborsa) -, colosso farmaceutico statunitense, hadell'offerta pubblica di acquisto () per l' acquisizione di tutte le azioni ordinarie di, per un prezzo di acquisto di 12,50 dollari per azione in contanti. L'offerta, che in precedenza doveva scadere il 16 novembre 2023, è stata prorogata fino al 1° dicembre 2023.Al 16 novembre 2023, circa 28.186.065 azioni sono state validamente portate in adesione all'offerta, pari a circa ildelle azioni emesse e in circolazione.