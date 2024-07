Eli Lilly acquisirà Morphic per 3,2 miliardi di dollari

Eli Lilly

(Teleborsa) -, colosso farmaceutico statunitense, ha siglato undi, un'azienda biofarmaceutica che sviluppa terapie con integrine orali per il. Il programma principale di Morphic è un inibitore orale selettivo di piccole molecole dell'integrina a4b7 per il trattamento della malattia infiammatoria intestinale (IBD) che ha il potenziale di migliorare i risultati ed espandere le opzioni di trattamento per i pazienti."Lein malattie come la colite ulcerosa e fornire anche il potenziale per una terapia combinata per aiutare i pazienti con malattie più gravi - ha affermato, direttore scientifico di Eli Lilly e presidente di Eli Lilly Research Laboratories - Siamo ansiosi di dare il benvenuto ai colleghi di Morphic in Lilly poiché questa transazione strategica rafforza il nostro impegno nello sviluppo di nuove terapie nel campo della gastroenterologia, dove Lilly ha effettuato investimenti significativi per fornire molecole di prima classe a beneficio dei pazienti".Lilly avvierà un'offerta pubblica di acquisto () per acquisire tutte le azioni in circolazione di Morphic per un prezzo di acquisto di 57 dollari per azione in contanti (un totale di circa). L'operazione è stata approvata dai consigli di amministrazione di entrambe le società.Il prezzo di acquisto rappresenta undi circa il 79% rispetto al prezzo di chiusura delle azioni il 5 luglio 2024 e dell'87,2% rispetto al prezzo di negoziazione medio ponderato in base al volume a 30 giorni delle azioni ordinarie di Morphic terminato il 5 luglio 2024, ultimo giorno di negoziazione prima dell'annuncio dell'operazione. Il consiglio di amministrazione di Morphic raccomanda che gli azionisti di Morphic offrano le loro azioni nell'OPA.