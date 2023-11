WindTre premiata per il bilancio di sostenibilità nella categoria Diversity & Inclusion dall’Università di Pavia

(Teleborsa) - Conferito ail riconoscimento “à” nella categoria Diversity & Inclusion, dal Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali dell’. L’evento, giunto alla quinta edizione, si è svolto martedì 7 Novembre 2023 presso l’Aula Magna dell’Ateneo. Un’occasione per valorizzare le aziende che si distinguono come esempi di eccellenza e approfondire con esperti e professionisti del settore il dibattito su temi quali l’ambiente, la responsabilità sociale e la governance aziendale.Ilcertifica l’impegno costante di WindTre nel promuovere ile l’a tutti i livelli, tracciando un percorso più sostenibile e inclusivo. Questo riconoscimento va ad aggiungersi agli altri già ricevuti dall’azienda per le politiche di Diversity & Inclusion e di equità nei processi retributivi.WindTre è stata nominata nel 2023per il quinto anno consecutivo e ha ricevuto la certificazioneper la parità retributiva tra donne e uomini. Inoltre l’azienda ha promosso varie iniziative tese a promuovere una cultura aperta e rispettosa delle diversità e a favorire l’equilibrio vita-lavoro, il benessere e la piena realizzazione delle sue persone, attraverso un modello di lavoro smart, chiamato “”, basato su flessibilità, responsabilità, fiducia e attenzione alle relazioni.Più in generale, grazie all’implementazione di concrete politiche di, WindTre, che ha ricevuto anche una menzione speciale da Corriere della Sera e NeXt proprio per l’attenzione rivolta alle tematiche di, ha come obiettivo quello di realizzare un ambiente lavorativo inclusivo che favorisca il dialogo tra le diverse generazioni presenti in azienda e che promuova una cultura aperta e rispettosa in cui poter esprimere le proprie unicità, competenze e potenzialità.Inoltre, WINDTRE realizza da anni soluzioni e progetti mirati ad accompagnare il Paese verso un futuro più sostenibile ed inclusivo e si propone di raggiungere, entro il 2030, ambiziosi risultati nell’ambito di tutte e tre le(Environmental, Social and Governance), in linea con l’