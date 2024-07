DBA Group, CdA approva Bilancio di Sostenibilità 2023

DBA Group

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione di, società quotata sul mercato Euronext Growth Milan, ha approvato ilredatto su base volontaria, che segue la pubblicazione del primo bilancio lo scorso anno.La società, attiva nel settore della consulenza tecnica ed ingegneristica, ha continuato a, integrando i principi ESG (Environmental, Social and Governance) nei meccanismi aziendali. La scelta di presentare anche quest’anno il Bilancio di Sostenibilità si pone quindi, fissando al contempo degli obiettivi di continua evoluzione e miglioramento dei parametri ESG del GruppoDBA Group è consapevole di quanto sia importante individuare ie, ai fini della rendicontazione del nuovo Bilancio di Sostenibilità, assicurare la comprensione delle attività svolte, del loro andamento, deirisultati e dell’impatto prodotto. Per l’individuazione delledi sostenibilità, nel 2023 il Gruppo haal fine di identificare i temi rilevanti dal punto di vista ambientale, sociale e di governance peri suoi portatori di interesse che hanno un impatto significativo sulle relative performance della Società. Questo processo è stato coordinato dal Presidente delcon il coinvolgimento sia delsia di un(tra cui azionisti, istituzioni, autorità di vigilanza, fornitori, media, mondo accademico e comunità locali). Dai 15identificati è emerso che i più rilevanti sono: lanonché la formazione e lo sviluppo delle, la cybersecurity e, lanei prodotti e servizi nonché nei processi aziendali, lab, ladei dipendenti."Nel corso dell'ultimo anno - dichiara, Consigliere di DBA Group e Presidente del Sustainability Steering Committee - abbiamo affrontato numerose sfide e lavorato intensamente per migliorare le nostre performance ambientali, sociali e di governance mantenendo al contempo un'eccellenza operativa. Siamo convinti che la sostenibilità, che fa parte da sempre del nostro DNA, non sia solo una scelta etica, ma anche un driver fondamentale per l'innovazione e la competitività nellungo termine".