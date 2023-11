MERMEC prosegue l'espansione in Australia

(Teleborsa) - "2023 delper la tecnologia di misura ein futuro una quota compresa"- E' quanto affermato da, Vice Presidente Affari Istituzionali di MERMEC, nell’ambito dell’incontro a Sydney tra il Gruppo ferroviario italiano ed i principali attori australiani del settore.Il Gruppo MERMEC, parte di Angel, holding che sviluppa soluzioni per i settori rail, meccatronica digitale e aerospazio,in Australia, diventando anche undi giovani professionisti, grazie anche ad accordi con i principali poli universitari per la ricerca e lo sviluppo di alta tecnologia."Abbiamo raddoppiato il numero di persone che lavorano in MERMEC Australia, tutti ingegneri e tecnici altamente qualificati. Il prossimo anno puntiamo a crescere di un altro 30% dell'organico", ha sottolineato, Direttore Generale di MERMEC Australia."La nostra società, composta da oltre 2.000 professionisti, di cui 1.400 sono ingegneri altamente specializzati, ha accumulato nel corso degli anni un know-how tecnico e capacità industriali uniche. Queste ci permettono oggi di progettare e sviluppare soluzioni avanzate per la digitalizzazione, completamente in-house", ha confermato concluso, CEO del Gruppo MERMEC, aggiungendo "guardiamo al futuro con determinazione, con la volontà di sfruttare al meglio il significativo investimento del Gruppo qui in Australia, a beneficio degli utenti, degli stakeholder e del nostro management".