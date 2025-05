Webuild, contratto da 1,1 miliardi di euro per realizzare un ospedale in Australia

Webuild

(Teleborsa) -, big italiano delle costruzioni e dell'ingegneria, si rafforza in Australia con un nuovo progetto strategico nel settore ospedaliero. Il Gruppo ha firmato oggi ildi valore complessivo per la progettazione e la costruzione del, in Western Australia. Il progetto sarà realizzato interamente da Webuild., il progetto è destinato a sostituire il centenario King Edward Memorial Hospital e ad espandere i servizi sanitari per donne, bambini e famiglie nello Stato del Western Australia, potenziando la capacità di offerta di due presidi sanitari importanti: il complesso del Fiona Stanley Hospital e l'Osborne Park Hospital.Con il nuovo Women and Babies Hospital di Perth, Webuild e la sua controllata australiana Clough rafforzano la loro presenza in, dove a novembre scorso si è aggiudicato anche il contratto da AUD 1,7 miliardi per il lotto Tunnels North del Suburban Rail Loop East di Melbourne, nuova linea metro che andrà a rafforzare il sistema di mobilità sostenibile della città.Sono circadal Gruppo, dall'Ospedale dell'Angelo di Venezia-Mestre ai Quattro Ospedali Toscani in Italia.