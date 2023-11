Mercato auto Europa, Italia ultima sulle elettriche. Unrae: correggere fallimentare schema incentivi

(Teleborsa) - Il mercato dell’auto in Europa segna a ottobre la quindicesima crescita mensile consecutiva. Conl’incremento è del 14,1% rispetto alle 911.132 unità di ottobre 2022. Il saldo dei primi dieci mesi con 10.722.930 immatricolazioni contro le 9.188.049 del gennaio-ottobre 2022 è +16,7% (ma rispetto ai dieci mesi del 2019 il saldo è -19,6%). L’andamento nei cinque maggiori mercati a ottobre vede lain testa (+21,9%) e a seguire l’(+20,0%), la(+18,1%), il(+14,3%), la(+,4,9%, un livello ancora condizionato dall’esclusione a partire da settembre delle persone giuridiche dagli incentivi per le auto BEV). Nei dieci mesi l’incremento maggiore è dell’Italia (+20,4%), segue il Regno Unito (+19,6%), la Spagna (+18,5%), la Francia (+16,5%), la Germania (+13,5%).“In attesa dell’approvazione definitiva del Regolamento Euro 7, l’UNRAE ribadisce la necessità urgente di un piano puntuale e chiaro del Governo per determinare il percorso che l’Italia intende seguire nell’ottica della transizione energetica, unitamente ad una chiara indicazione su quale sia la posizione del nostro Governo verso la mobilità del futuro”, afferma il Direttore Generale dell’UNRAE“Esistonoe diche ci separano dagli altri Paesi – aggiunge Cardinali - ma per passare dal 3,9% di penetrazione dell’elettrico a numeri meno lontani da quelli degli altri Paesi europei, ci sono cose da fare che andrebbero fatte, innanzitutto correggere l’attuale schema degli incentivi che non sta funzionando, tant’è che a fine anno avremo un avanzo del 90% dei fondi: basterebbe tornare allo schema precedente. Ma, nonostante i continui appelli, c’è il rischio che il 2024 inizi senza modifiche allo schema attuale”.“Inoltre, nelverso l’elettrico del nostro Paese, l’, con il suo, ha un ruolo centrale – sottolinea Cardinali – e per questo motivo non va assolutamente sprecata un’opportunità storica come la delega fiscale”. In questa sede, per l’UNRAE, va prevista la rimodulazione delle aliquote di detraibilità dell’IVA e di deducibilità dei costi in funzione delle emissioni di CO2 , l’innalzamento del tetto di deducibilità, la riduzione del periodo di ammortamento.L’UNRAE ribadisce anche la necessità del contestuale sviluppo delle, comprese quelle per il rifornimento di idrogeno, e auspica che vengano presto create dal MASE le condizioni per formulare proposte per le infrastrutture di ricarica pubbliche su superstrade e strade extra urbane.“Alla luce del recentissimo annuncio sulla convocazione del– afferma il Direttore Generale – pur riconoscendone l’importanza, riteniamo un grave errore non convocare i costruttori non italiani, che rappresentano il 70% del mercato e assorbono il 60% dell’export di componentistica, dunque sono ben competenti in tema sia di domanda che di produzione”.“Il nostro Paese – conclude Cardinali - ha unapiù che centenaria, e se ha perso la leadership non è per colpa dell'elettrificazione o dei competitor stranieri, ma perché c’è stata una vera e propria. Ora dobbiamo occuparci di cosa possiamo ancora fare per accelerare la riconversione industriale, ma confondere il sostegno all’offerta e quello alla domanda, come sembra stia accadendo, sarebbe un gravissimo errore di politica industriale”.