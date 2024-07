General Motors: vendite in aumento nel secondo trimestre, il migliore in oltre 3 anni

General Motors

S&P 100

azienda statunitense che produce autoveicoli

General Motors

(Teleborsa) - Il miglior trimestre in oltre tre anni. Si chiude così il secondo trimestre dicon notevoli aumenti nelle vendite di pickup e auto elettriche.Il periodo si è chiuso con vendite pari a 696.086 veicoli, in rialzo dello 0,6% rispetto a un anno prima. Le consegne di auto elettriche sono aumentate del 40% a 21.930 veicoli, ma le auto elettriche hanno rappresentato solo il 3,2% delle vendite totali.Nonostante la trimestrale il titolo della casa automobilistica di Detroit si muove con debolezza mostrando un timido guadagno dello 0,06%.L'analisi settimanale del titolo rispetto all'mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa dell', che fa peggio del mercato di riferimento.La tendenza di breve dimoderatamente positiva, con area di resistenza individuata a 46,99 USD e supporto a 46,42. Concreta la possibilità di una reazione verso quota 47,56.