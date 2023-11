Stellantis e CATL firmano memorandum per fornitura batterie su mercato europeo

Stellantis

(Teleborsa) -, uno dei principali costruttori automobilistici al mondo, e CATL, società cinese specializzata nella produzione di batterie, hanno firmato un(MdI) non vincolante per laa livello locale diper l'alimentazione dei veicoli elettrici Stellantis prodotti in Europa. Inoltre, le due aziende stanno valutando la possibilità di creare una joint venture con partecipazioni equivalenti."Questo accordo con CATL sulle batterie LFP è un ulteriore elemento della nostra strategia di lungo termine per- ha dichiarato, CEO di Stellantis - CATL è un'azienda leader in questo settore e, tramite i nostri marchi iconici, offriremo ai nostri clienti una tecnologia di batterie innovativa e accessibile, che ci aiuterà a raggiungere il nostro ambizioso obiettivo di azzerare le emissioni nette di carbonio entro il 2038".Grazie allae all'- si legge in una nota - la tecnologia LFP consentirà a Stellantis di produrre autovetture, crossover e SUV elettrici durevoli, economici e di alta qualità nei segmenti B e C.