Stellantis avvia programma di ricerca su batterie con il CEA

Stellantis

(Teleborsa) -e l', hanno avviato una nuova collaborazione quinquennale finalizzata alla progettazione interna di celle per batterie di nuova generazione per veicoli elettrici. Questo programma di ricerca congiunto, spiega una nota, prevede lo sviluppo di celle tecnologicamente avanzate che assicureranno prestazioni più elevate, una durata utile superiore e un’impronta di carbonio ridotta. Il tutto a costi competitivi, così da rendere le vetture elettriche a batteria più accessibili e sostenibili in futuro.L’obiettivo del programma congiunto sulle celle per batterie è quello di fornire a Stellantis e alle sue gigafactory in joint venture componenti per veicoli elettrici di nuova generazione più convenienti e dotati delle migliori tecnologie del settore.