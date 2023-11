Almawave annuncia acquisizione del 70% di Mabrian Technologies

Almawave

(Teleborsa) -, società italiana quotata sul mercato Euronext Growth Milan e parte del Gruppo Almaviva, attiva in ambito Data & Artificial Intelligence comunica che laha sottoscritto undel capitale sociale di. Quest’ultima società con sede in Spagna (Minorca e Barcellona) e attiva nello sviluppo di soluzioni in ambito Travel e Destination Intelligence, è focalizzata su soluzioni innovative di data analytics e decision intelligence AI KPI’s.The Data Appeal Company, tramite questa operazione, si afferma comeattraverso l’intelligenza artificiale, con particolare focus sulle se delle destinazioni turistiche, basate su alternative data, quali informazioni geolocalizzate, flussi di viaggio, sentiment, dati di spending.L’operazione, grazie alla complementarità della base clienti, agli obiettivi di crescita internazionale, alla vocazione territoriale di Mabrian Technologies, nonché alle forti competenze tecnologiche di settore del team della società, si inserisce in piena coerenza nel percorso strategico del Gruppo Almawave. Mabrian serve oggi oltre 50 clienti in tutto il mondo, dispone di una soluzione tecnologica molto efficace per la gestione delle destinazioni ed opera con importanti partner internazionali