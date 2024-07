Almawave, accordo con Ditecfer per applicazione AI nella filiera industriale ferroviaria

Almawave

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel campo dell'Intelligenza Artificiale (AI), dell'analisi del linguaggio naturale e dei servizi Big Data, ha sottoscritto unper l'con, il Distretto per le Tecnologie Ferroviarie, l'Alta Velocità e la Sicurezza delle Reti che raggruppa ad oggi oltre cinquanta imprese e organismi di ricerca italiani.Nel dettaglio, l'accordo tra Almawave e DITECFER si concentra sullo, che hanno l'obiettivo di contribuire a trasformare con l'Intelligenza Artificiale il comparto ferroviario, introducendo nuove leve di efficacia, efficienza, sicurezza e qualità dei processi, si legge in una nota."Siamo entusiasti di questa collaborazione con DITECFER, che rappresenta un'importante opportunità per applicare le nostre tecnologie di AI e data intelligence al settore ferroviario - ha dichiaratodi Almawave - Da anni la nostra società investe in Italia in tecnologie di Intelligenza Artificiale e ne conosce l'applicazione nello specifico contesto dei Trasporti, anche grazie alle sinergie con la capogruppo Almaviva, fra i leader mondiali del settore. Insieme, puntiamo a creare un ecosistema ferroviario più sicuro, efficiente e innovativo, rendendo il nostro Paese un esempio a cui guardare a livello internazionale".