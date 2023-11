Wizz Air estende il periodo di registrazione del MultiPass in vista dell'alta stagione

(Teleborsa) - Ila livello europeo, iscorso per offrire ai passeggeri l'opportunità die del bagaglio, è stato resosulle rotte nazionali in Italia e rotte internazionali da e per la Polonia.Ildi Wizz Air consente agli abbonati disui voli Wizz Air idoneiche non dipende dalla stagionalità o dal fatto che si tratti di una prenotazione dell'ultimo minuto.Risulta cheMultiPass in Italia siano, che tendono a viaggiare più frequentemente all'interno del territorio nazionale verso le città di Milano, Catania e Napoli.