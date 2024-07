Wizz Air, lascia il presidente Robert Carey. Tre promozioni interne

Wizz Air

(Teleborsa) -, compagnia aerea a basso costo ungherese, ha comunicato cheper perseguire altri interessi. Nel frattempo, József Váradi, Chief Executive Officer, assumerà le responsabilità di leadership commerciale per i prossimi tre mesi.A partire dal 1° ottobre 2024,, attualmente Chief Operations Officer, sarà promosso a Senior Chief Commercial and Operations Officer con sede a Budapest e riporterà a József Váradi. Delehant assumerà la responsabilità delle attività operative e commerciali del Gruppo Wizz Air., attualmente Managing Director di Wizz Air Malta, sarà promosso a Chief Operating Officer per supervisionare le attività operative e le prestazioni del gruppo, con sede a Budapest e riporterà a Michael Delehant., attualmente Head of Operations Control, sarà promosso Managing Director di Wizz Air Malta, con sede a Malta, riportando a Diarmuid O Conghaile."L'annuncio di oggi segna significativi e meritati avanzamenti di carriera per Michael, Diarmuid e Mauro - ha commentato il CEO József Váradi - Queste promozioni sottolineano il, sulla base delle prestazioni e del merito".