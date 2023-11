Amazon, brillante iRobot dopo via libera acquisizione dall'UE

Irobot

(Teleborsa) - Brillante rialzo per, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 35,78%.A dare linfa alle azioni contribuiscono indiscrezioni stampa secondo cui Amazon avrebbe ottenuto il via libera dall’Unione Europea per l’acquisizione del produttore di aspirapolvere automatizzato. Il colosso dell'e-commerce ha messo sul piatto 51,75 dollari per azione.Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione arispetto all'indice di riferimento.Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 38,4 USD. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 41,59. Il peggioramento diè evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 36,3.