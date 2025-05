In forte rialzo la Borsa di New York

Dow Jones

(Teleborsa) - Giornata di forti guadagni per Wall Street, con ilin rialzo del 2,81%; sulla stessa linea, giornata brillante per l', che termina a 5.844 punti.Su di giri il(+4,02%); come pure, effervescente l'(+3,57%).(+5,66%),(+4,66%) e(+3,35%) in buona luce sul listino S&P 500. Il settore, con il suo -0,68%, si attesta come peggiore del mercato.In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+8,12%),(+7,34%),(+6,31%) e(+5,87%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -1,40%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -1,4%.Pensosa, con un calo frazionale dello 0,63%.Tentenna, con un modesto ribasso dello 0,56%.Al top tra i, si posizionano(+11,77%),(+11,24%),(+10,18%) e(+9,11%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -4,01%.Calo deciso per, che segna un -3,53%.Sotto pressione, con un forte ribasso del 3,54%.Soffre, che evidenzia una perdita del 2,65%.