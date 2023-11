Campari firma intesa strategica con Wuliangye

Campari Group

(Teleborsa) -e Sichuan Yibin Wuliangye Group hanno sottoscritto unper l’avvio di una cooperazione strategica presso la sede di Wuliangye, nella città di Yibin, provincia del Sichuan.Wuliangye e Campari uniranno le proprie forze in modo complementare per instaurare una relazione di collaborazione strategica. I due gruppi collaboreranno in ambiti quali la co-creazione di nuovi prodotti, l’espansione di canali, il rafforzamento della cooperazione nel marketing e la promozione della cultura del marchio, sostenendo lo sviluppo congiunto di entrambe le parti nel mercato interno cinese e nel mercato internazionale degli spirit.Il Memorandum d'intesa è stato siglato alla presenza di Bob Kunze-Concewitz, Group CEO di Campari Group, Matteo Fantacchiotti, Group Deputy CEO e Managing Director della Regione Asia-Pacific di Campari Group, Matthijs Kramer, Deputy Managing Director della Regione Asia-Pacific e Managing Director Italia di Campari Group, Zeng Congqin, Secretary e Chairman del Party Committee di Wuliangye Group,Zhang Yu, Vice Chairman di Wuliangye Group, Yang Yunxia, Chief Engineer di Wuliangye Group, Pauline Cha, Managing Director di Campari Group China, e Chen Chong, Assistant to General Manager di Wuliangye Group e Chairman of Import and Export Company.