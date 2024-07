Ministero degli Esteri e Enel: una firma per la sicurezza dei dipendenti all'estero

(Teleborsa) - Ilinsieme per tutelare al meglio i dipendenti della multinazionale elettrica italiana che operano all’estero. Questo lo scopo della lettera d’intenti firmata oggi, presso la, dal ministro plenipotenziario Nicola Minasi, capo dell’, e il generaleL’accordo ha l’obiettivo diche lavorano nei 27 Paesi esteri in cui il Gruppo italiano è presente e dove svolge un’attività considerata strategica.L’intesa intende assicurare tutte le misure necessarie per garantire le: l’Unità di Crisi, metterà a disposizione le metodologie e le tecnologie all’avanguardia di cui si avvale per analizzare, monitorare, e prevenire i rischi derivanti da terrorismo, crisi sociopolitiche, calamità naturali ed emergenze sanitarie, in uno scenario internazionale sempre più complesso.Questa collaborazione trasi inserisce in una più ampia strategia di sistema-paese, che favorisce un’interazione sempre più stretta tra istituzioni ed aziende come Enel, che giocano un ruolo strategico chiave e contribuiscono a rafforzare la centralità del Paese nello scenario geopolitico internazionale.