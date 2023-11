Carburanti, il commento dei consumatori sul calo prezzi: giù il prezzo del petrolio, non è merito del governo

(Teleborsa) - Ideiscendono alla pompa grazie al ribasso delsui mercati internazionali, e non certo per l’effetto dei cartelli con i prezzi medi esposti presso i distributori. Lo afferma il, commentando i dati forniti oggi dal Mimit. “È vero che in Italia i prezzi di benzina e gasolio stanno registrando una lenta e progressiva diminuzione rispetto ai picchi toccati nei mesi scorsi, ma occorre precisare che le quotazioni del petrolio hanno subito un sensibile decremento nelle ultime settimane – spiega il presidente– Si è passati infatti dal picco di 97 dollari al barile toccato lo scorso 28 settembre agli attuali 81 dollari, con un crollo del -16,5% che, in parte, si è trasferito sui listini dei carburanti alla pompa. Un ribasso su cui il provvedimento del Governo che ha introdotto i cartelli con i prezzi medi non ha avuto alcun tipo di influenza”.“Il vero pericolo ora è rappresentato dalle– avvisa Rienzi – Con l’aumento deglidegli italiani durante il periodo delle festività, i prezzi di benzina e gasolio potrebbero subire nuovi e sensibili rialzi, fenomeno che si ripresenta puntualmente in Italia in occasione di, e che nessun governo ha saputo contrastare efficacemente”."Ci spiace disilludere il ministero, ma forse non ricordano che ilil 10 novembre ha annullato il decreto con l', eppure i prezzi, invece di risalire, hanno continuato lo stesso tranquillamente a scendere, mentre in agosto, quando il decreto è entrato in vigore e a maggior ragione i benzinai avrebbero potuto temere di pagare lo scotto di avere prezzi maggiori a quelli medi, i listini sono decollati. La benzina self in autostrada è passata da 1,984 euro al litro del 1° agosto a 2,019 euro del 16 agosto con un rincaro in appena 16 giorni dell'1,8%, mentre il gasolio nello stesso periodo è salito addirittura da 1,854 a 1,928 euro al litro, volando del 4%, +3 euro e 70 cent per un pieno da 50 litri" afferma, presidente dell'"Il, insomma, non ha influito sull'andamento dei prezzi, che hanno seguito il solito andamento dei mercati internazionali. Il punto vero è che la media non dà le giuste informazioni al consumatore, ossia dove converrebbe rifornirsi, visto che non basta fare il pieno dove il prezzo è appena sotto la media ma bisognerebbe farlo dove il prezzo è più basso. Per questo da anni chiediamo l'app carburanti che potrebbe indicare il distributore meno caro della zona, in un raggio o lungo un percorso definito dall'utente. Ma l'App, nonostante sia prevista nel decreto-legge 14 gennaio 2023, n. 5, è sparita dai radar" conclude Dona.“Il tema centrale è riuscire a condizionare il prezzo della benzina il più possibile al, affinché non vi siano anomalie e discrepanze eccessive – spiega il presidente di- Per fare questo è necessaria una rivoluzione copernicana a partire dalla nostra ex azienda di Stato Eni, allo scopo di giocare un ruolo inedito sui mercati internazionali privilegiando l’interesse nazionale dell’Italia, e quindi i consumatori e le imprese del nostro Paese. Le società leader in Italia nel settore dei carburanti potrebbero fare da apripista abbandonando ladel Platts, costruendo il prezzo dei carburanti su parametri oggettivi e non speculativi, anche perché le oscillazioni del costo del petrolio in questi ultimi 11 mesi hanno influito in modo marginale sul prezzo della benzina alla pompa”, conclude Truzzi.