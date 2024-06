Fiducia imprese e consumatori: dato positivo ma ancora luci e ombre, i commenti

Ancora luci e ombre sul fronte della fiducia di consumatori e imprese. L

(Teleborsa) -o afferma ilcommentando i numeri forniti oggi dall’Istat.spinto dalla frenata dell’inflazione e da un assestamento dei prezzi al dettaglio, raggiungendo il livello più alto da febbraio 2022 – spiega il Codacons – Situazione del tutto inversa per le imprese, con la fiducia che a giugno segna il terzo calo consecutivo, portandosi sul valore più basso da novembre 2023.Se da un lato, dall’altro il calo dell’indice per le imprese preoccupa, perché potrebbe avere effetti negativi sugli investimenti e sull’occupazione – conclude il Codacons.L'Unione Nazionale Consumatori parla di "o. Dopo l'andamento altalenante dei mesi passati, finalmente un rialzo, tanto netto quanto inaspettato. Non basta, infatti, l'arrivo dell'estate e delle vacanze, che tipicamente ridanno fiducia, per spiegare un balzo così consistente. Anche analizzando le componenti, migliorano quelle più significative, ossia il giudizio e le attese sia sulla situazione economica dell'Italia che della famiglia", come sottolinea il Presidente, Massimiliano Dona."In particolare,Per le attese, invece, il confronto è più ravvicinato: quelle sull'Italia erano migliori nel luglio del 2023, quelle della famiglia nel giugno 2023. Insomma, la scorsa estate c'erano attese più alte" conclude Dona.