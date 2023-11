FS, UE giudica ammissibile trasferimento cespiti infragruppo

(Teleborsa) -ha riconosciuto che i, avvenuti fra il 2007 ed il 2011, non costituiscono aiuti di Stato ai sensi delle norme europee ed ha inoltre constatato che laper la fornitura di servizi di trasporto ferroviario di merci èin materia di aiuti di Stato. Fa eccezione la compensazione concessa in relazione ad alcuni tragitti, che la Commissione ha ritenuto incompatibile in base alla normativa sugli aiuti di Stato.sulle seguenti misure:dell'infrastruttura ferroviaria dal gestore RFI all'operatore ferroviario di trasporto merci dell'epoca Trenitalia ed alla società di logistica FS Logistica tra il 2007 e il 2011; leper la fornitura di servizi pubblici di trasporto ferroviario di merci tra il 2000 e il 2014.Esaminando la documentazione, la Commissione ha dunque valutato le misure in questione alla luce delle norme europee sugli aiuti di Stato, stabilendo che ieffettuati tra il 2007 e il 2011 a favore di Trenitalia e FS Logistica, poiché non conferiscono un vantaggio economico a Trenitalia e FS Logistica, dal momento che sono stati effettuati in linea con le condizioni di mercato.Laversata a Trenitalia per la fornitura di determinati servizi pubblici dira il 1º gennaio 2000 e il 31 dicembre 2014 è pureperché non era tale da incidere sugli scambi né falsare la concorrenza nel mercato unico.La Commissione ha invece valutato l'inquadramento comedella compensazione per la, tra il 15 marzo 2003 e il 31 dicembre 2008, in quanto la natura degli obblighi di servizio pubblico non è stata sufficientemente definita dall'Italia,tra l'Italia settentrionale e meridionale, tra il 4 dicembre 2012 e il 31 dicembre 2014, che non si qualificano come un effettivo servizio di interesse economico generale, in quanto l'Italia non ha dimostrato l'esistenza di un fallimento del mercato su tali collegamenti prima di affidare la missione di servizio pubblico a Trenitalia.L'Italia deve orada Trenitalia e determinare l'importo da recuperare, inclusi gli interessi, in linea con la decisione della Commissione adottata oggi.