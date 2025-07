Fiscalità nell’internazionalizzazione delle imprese, focus dei Commercialisti

(Teleborsa) - Il ConsiglLa fiscalità nell’internazionalizzazione delle imprese”. La pubblicazione, rientrante nell’attività dell’area fiscalità alla quale è delegato il consigliere nazionale e tesoriere Salvatore Regalbuto, è stato realizzato dalla commissione di studio “Tax policy internazionale e relazioni con enti istituzionali”, di cui fanno parte il Presidente Piergiorgio Valente, il SegretarioIl primo esplora i principali modelli di internazionalizzazione, considerando aspetti quali gli accordi di collaborazione con imprenditori locali, le sedi di rappresentanza, le società controllate e le operazioni di e-commerce. Il secondo introduce i principi fondamentali della fiscalità internazionale, analizzando la tassazione mondiale per i residenti e i metodi per evitare le doppie imposizioni, la tassazione dei non residenti e le applicazioni dei trattati internazionali. Il terzo esamina la residenza fiscale delle società, con riferimento sia alla normativa italiana sia alle convenzioni contro le doppie imposizioni. Il quarto approfondisce la stabile organizzazione, analizzando le diverse tipologie e la determinazione del reddito ad essa attribuibile, mentre il quinto è dedicato alla tassazione dei redditi di lavoro dipendente, sia per il lavoro in Italia sia per quello all’estero, con focus su impatriati e convenzioni contro le doppie imposizioni. Il sesto analizza i principali flussi di reddito di fonte estera e italiana, come interessi, canoni, utili, redditi immobiliari e plusvalenze. Il settimo approfondisce il credito d’imposta applicabile ai redditi prodotti all’estero, sia per la normativa interna che per le convenzioni. L’ottavo tratta il transfer pricing, esaminando le linee guida OCSE, la prassi italiana in materia e le principali analisi necessarie sui prezzi di trasferimento praticati nelle transazioni infragruppo. Il nono discute i meccanismi di prevenzione e risoluzione amichevole delle controversie, incluse le procedure previste dalle convenzioni contro le doppie imposizioni e la Direttiva UE 2017/1852. Il decimo esplora il recente schema di direttiva “Shell entity” e le sue implicazioni. L’undicesimo e ultimo si occupa dell’IVA, con un approfondimento sulla territorialità, le operazioni con soggetti esteri, le vendite a distanza e le importazioni.“Questo lavoro – spiega nell’introduzione il presidente del Consiglio nazionale Elbano de Nuccio - analizza aspetti di fondamentale rilevanza sia per garantire il corretto rispetto delle normative fiscali sia per evitare rischi di doppia imposizione nonché per ottimizzare l’efficienza fiscale delle operazioni cross-border. Questa opera intende quindi rappresentare un riferimento prezioso e una guida pratica per tutti i professionisti e le aziende chiamate a operare nell’ambito della fiscalità internazionale, nonché per i consulenti impegnati a supportare le decisioni strategiche delle imprese, in un quadro normativo sempre più complesso e in costante evoluzione”.Per Salvatore Regalbuton mercati che offrono approvvigionamenti competitivi, sia in termini di materie prime che di manodopera, o di operare in Paesi con sistemi fiscali meno onerosi. La scelta di espandersi all’estero richiede un’attenta valutazione di diversi aspetti, tra cui questioni giuridiche, fiscali, finanziarie e giuslavoristiche, nonché obiettivi legati alla massimizzazione delle sinergie, alla razionalizzazione delle linee di business, all’efficienza della catena del valore e alla conquista di mercati strategici. Questo lavoro è indirizzato non solo ai professionisti del settore, ma anche agli operatori economici impegnati in mercati esteri, che affrontano quotidianamente le problematiche fiscali legate alle attività imprenditoriali internazionali”.