Unicredit, requisiti patrimoniali ok dopo revisione Bankitalia

Unicredit

(Teleborsa) - A seguito della revisione metodologica dellasui buffer di capitale dei gruppi bancari italiani,"rimane ben al di sopra di tutti i requisiti patrimoniali".Lo precisa, in una nota, l'istituto di Piazza Gae Aulenti, ricordando che "a partire dal 1° gennaio 2024 il buffer è fissato all'1,50%"."Non vi è alcun impatto sulle ambizioni di distribuzione agli azionisti di UniCredit per il 2023 o per il futuro, sul funding plan o sugli obiettivi di capitale", si legge nella nota.