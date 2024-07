UniCredit, chiarimenti da BCE su Russia. Su alcuni punti serve Tribunale

UniCredit

(Teleborsa) -harispetto ad alcune parti del ricorso presentato lo scorso 1° luglio presso il Tribunale dell'Unione Europea (GCEU) per ottenere chiarezza circa gli obblighi stabiliti da Francoforte per ridurre ulteriormente i rischi legati alle attività di UniCredit in Russia.I chiarimenti sono "a soddisfare le richieste della BCE" e, di conseguenza, UniCredit ritira alcune parti del proprio ricorso su cui è stata ottenuta chiarezza, si legge in una nota.All'interno della decisione emessa dalla BCE,da parte della Corte di Giustizia Europea, ma sui quali UniCredit è aperta a un dialogo costruttivo con la BCE, nella speranza di una risoluzione.UniCredit "rimane pienamente allineata con la BCE sull'importanza di ridurre la propria presenza in Russia edelle sue attività russe entro i parametri del quadro legale, normativo e sanzionatorio", viene sottolineato.