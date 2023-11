BNP Paribas Cardif rileva 51% di BCC Vita, partnership con gruppo Iccrea

(Teleborsa) -, capogruppo del Gruppo BCC Iccrea, e la compagnia assicurativahanno siglato una. La scelta di BCC Banca Iccrea, si legge in una nota, è maturata dopo "un articolato iter di selezione che ha visto coinvolte diverse primarie compagnie del mercato assicurativo europeo con una consolidata posizione anche nel comparto vita in Italia"L'accordo prevede, tra gli altri,, la compagnia di assicurazione del comparto vita del Gruppo BCC Iccrea. È prevista la possibilità, a fronte del raggiungimento di indicatori di performance, di estendere la durata della partnership fino a complessivi 15 anni e per BNP Paribas Cardif di rilevare un'ulteriore quota del 19% del capitale di BCC Vita."Esprimonel ramo assicurativo vita con BNP Paribas Cardif, partner di rilievo sia a livello nazionale che europeo - ha commentatodel Gruppo BCC Iccrea - La partnership siglata viene da un lungo percorso di valutazione interno che aveva l'obiettivo di individuare una società che garantisse alle nostre 116 BCC un'offerta completa e competitiva e un modello operativo che facesse leva su strutture dedicate su tutto il territorio nazionale".