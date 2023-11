"Let it Snow", la Festa di Natale per la solidarietà dei giovani commercialisti di Napoli

(Teleborsa) - Mercoledì 6 dicembre, a partire dalle 20:30, l'Agorà Morelli di Napoli (via Domenico Morelli, 61/A) si accenderà di luci e allegria perpresieduta daIl ricavato sarà destinato allaguidata dae impegnata nella promozione e coordinamento di iniziative caritative ed assistenziali."Questa festa di Natale – commenta– va oltre la gioia e la condivisione tipiche delle festività. È un evento per tutta la comunità, un'opportunità di unire le forze per aiutare coloro che ne hanno più bisogno".L'evento vedrà la partecipazione tra gli altri del presidente della Camera di Commercio di Napoli,della presidente del Tribunale di Napoli,, della presidente della Sezione Misure di Prevenzione del Tribunale di Napoli,e di(VII sezione fallimentare del tribunale di Napoli). Con il patrocinio della Città Metropolitana di Napoli."Questa festa non sarà soltanto un momento di gioia e spensieratezza – sottolinea– , ma un modo tangibile per rendere il Natale significativo per chi si trova in condizioni di difficoltà. La solidarietà è il cuore di "Let it Snow", e siamo grati a tutti coloro che contribuiranno a rendere questa serata un successo. È un'occasione imperdibile per unire la comunità in una festa di solidarietà, dimostrando che la generosità e la compassione sono parte integrante del vero spirito natalizio".