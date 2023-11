Ferrovial vende 25% di Heathrow Airport ad Ardian e PIF

Ferrovial

(Teleborsa) -, multinazionale spagnola attiva nel settore dei trasporti, ha raggiunto un accordo per la(circa il 25%) in FGP Topco, società madre di Heathrow Airport Holdings, per 2.368 milioni di sterline.L'accordo è stato raggiunto con due diversi acquirenti, il colosso francese del private equitye il fondo sovrano dell'Arabia Saudita(PIF), che acquisirebbero la partecipazione di Ferrovial rispettivamente in circa il 15% e circa il 10%, attraverso veicoli separati."Negli ultimi 17 anni abbiamo contribuito alla trasformazione di Heathrow, insieme ai nostri colleghi azionisti, raggiungendo traguardi eccellenti nel nostro ruolo a lungo termine di investitori - ha commentato Luke Bugeja, CEO di Ferrovial Airports - Questi includono la supervisione di un investimento di 12 miliardi di sterline, l'espansione della sua capacità con la costruzione del Terminal 2 e il miglioramento delle sue prestazioni operative. Siamo moltoe l'aeroporto più trafficato d'Europa".Ferrovial ha sottolineato di restare "e negli investimenti nel settore", di cui detiene una quota del 50% negli aeroporti di Aberdeen, Glasgow e Southampton nel Regno Unito, una quota del 60% nell'aeroporto di Dalaman in Turchia e una quota del 49% nell'JFK Airport New Terminal One a New York.